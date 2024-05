Da Parigi arriva la richiesta di interrompere subito le operazioni israeliani a Rafah. Keystone

La Francia ha chiesto a Israele di cessare «senza indugio» l'operazione militare a Rafah che rischia di creare una «situazione catastrofica» per la popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha affermato il ministero degli Esteri in un comunicato diffuso su X.

SDA

«Chiediamo alle autorità israeliane di cessare l'operazione militare senza indugio e di riprendere la strada per i negoziati, unica via possibile per arrivare alla liberazione immediata degli ostaggi e ottenere un cessate il fuoco durevole», si legge nella nota. «Una tale operazione rischia di provocare una situazione catastrofica per le popolazioni civili di Gaza – spiega ancora il comunicato -, già sfollate in più occasioni».

