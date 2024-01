I gendarmi sono appostati da alcuni giorni davanti all'entrata del mercato di Rungis, alla periferia di Parigi Keystone

Gli agricoltori francesi in rivolta hanno fatto irruzione in una zona di stoccaggio dei mercati generali di Rungis, alle porte di Parigi, dove sono stati commessi «danni», è quanto riferiscono fonti della polizia francese.

Queste ultime precisano che i manifestanti sono stati evacuati dalle forze dell'ordine e che sarebbero 79 le persone fermate dalla polizia.

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, aveva avvertito i manifestanti che qualsiasi tentativo di accesso ai mercati generali di Rungis, il mercato all'ingrosso più importante della Francia, sarebbe stato impedito dalle forze dell'ordine.

Secondo fonti di polizia citate dall'agenzia France Presse, le 79 persone fermate dalle forze dell'ordine hanno fatto una ''breve'' irruzione a piedi in una delle ''zone di stoccaggio'' del Marché de Rungis, a sud di Parigi, dove sono stati provocati dei ''danni''.

Secondo quanto indicato questa mattina da Darmanin, il mercato di Rungis era una linea rossa da non valicare. I manifestanti, aveva avvertito il ministro dell'interno ai microfono di Sud Radio, non devono entrare «a Rungis, ma se mai dovessero farlo, ovviamente, lo ripeto qui, non lasceremo che accada».

SDA