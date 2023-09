I sindacati parlano di circa 80'000 partecipanti in tutta la Francia, di cui 15'000 a Parigi, il governo di rispettivamente 31'300 e 9'000. Keystone

Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi in Francia per protestare contro la violenza della polizia, con scontri scoppiati a margine della manifestazione di Parigi.

La protesta a livello nazionale è arrivata poco meno di tre mesi dopo che l'uccisione a bruciapelo di un giovane da parte di un poliziotto fuori dalla capitale, durante un controllo del traffico ha scatenato più di una settimana di disordini a Parigi e altrove.

I manifestanti hanno preso di mira in particolare un articolo del Codice di sicurezza interna introdotto nel 2017, che estende la possibilità per le forze dell'ordine di sparare in caso di rifiuto di un sospettato.

I cortei sono stati promossi dalla sinistra radicale, tra cui la France Insoumise (LFI). I sindacati hanno detto che circa 80'000 persone si sono unite in tutta la Francia, di cui 15'000 a Parigi, ma il ministero degli interni ha stimato 31'300 persone a livello nazionale, di cui 9'000 nella capitale.

Quasi 40 persone morte dopo un'azione di polizia

A Parigi centinaia di persone vestite di nero e incappucciate si sono staccate dal corteo principale. Hanno fracassato le finestre di una filiale di banca e lanciato oggetti contro un'auto della polizia bloccata nel traffico. La polizia ha riferito che l'auto è stata attaccata con un piede di porco e solo l'intervento di un'unità antisommossa ha consentito il rilascio del veicolo. Tre agenti sono rimasti leggermente feriti.

Nei giorni scorsi l'Igpn, l'ispettorato responsabile delle indagini sulla cattiva condotta della polizia, ha pubblicato il suo rapporto annuale sull'uso della forza da parte degli agenti. È emerso che 38 persone sono morte nel 2022 a seguito di un'azione di polizia, di cui 22 uccise a colpi di arma da fuoco: 13 di questi decessi riguardavano casi di qualcuno che si rifiutava di rispettare un ordine.

SDA