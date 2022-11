Incontro tra le ministre di Francia e Germania per superare le divergenze

Catherine Colonna e Annalena Baerbock hanno tentato di superare le divergenze delle ultime settimane tra Parigi e Berlino Keystone

Francia e Germania restano un «motore per l'Europa»: la ministra francese degli Esteri, Catherine Colonna e l'omologa tedesca, Annalena Baerbock, hanno tentato oggi a Parigi di superare le divergenze delle ultime settimane, in particolare, su difesa ed energia.

«Non c'è bisogno di un'offensiva nelle relazioni franco-tedesche, ma solo di lavoro di fondo» per far convergere le posizioni dei due Paesi, ha dichiarato Colonna dinanzi ai giornalisti, al termine di un incontro con gli studenti di una sezione franco-tedesca al liceo Montaigne di Parigi. «Certo, ci sono questioni su cui abbiamo posizioni diverse tra Francia e Germania, per esempio, la politica energetica, ma questo non riguarda tutti i settori», gli ha fatto eco l'omologa di Berlino.

Le due ministre hanno evidenziato, ad esempio, la posizione comune di Francia e Germania alla conferenza sul clima in Egitto. Colonna ha insistito sul fatto che il dialogo con Berlino è permanente: «Ci vediamo tutto il tempo, in realtà, ci siamo visti al summit del G20, poi alla Cop27. Alla fine, non ci vediamo così spesso a Parigi o Berlino, ma è come se passassimo le nostre vite assieme» e «funziona bene», assicura la ministra francese, lasciando intendere che le celebrazioni per il trattato bilaterale dell'Eliseo, il 22 gennaio, si dovranno tenere in un clima sereno e pacificato.

Parlando agli studenti, Colonna ha ricordato che il motore franco-tedesco resta «un motore per l'Europa». Il 25 novembre, la premier francese, Elisabeth Borne, si recherà il in Germania per un incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. L'incontro segue la recente missione, il 26 ottobre, di Scholz a Parigi dal presidente Emmanuel Macron. In quell'occasione, i due leader avevano espresso la volontà di dare nuovo slancio al motore franco-tedesco in panne.

SDA