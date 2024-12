Il primo ministro francese François Bayrou (foto d'archivio) Keystone

Il nuovo premier della Francia è François Bayrou. Lo annuncia l'Eliseo.

Keystone-SDA SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato oggi il centrista Bayrou quale primo ministro dopo lunghe consultazioni per trovare il successore di Michel Barnier, estromesso dai parlamentari la scorsa settimana, indica l'Eliseo.

Il 73enne presidente del partito MoDem, principale alleato del capo dello Stato e figura di centro, avrà il gravoso compito di formare un governo in grado di sopravvivere alla minaccia di censura da parte di un'Assemblea nazionale priva di un blocco maggioritario e di far approvare un bilancio di cui la Francia è al momento priva per il 2025.

Bayrou è stato fin dalla prima campagna elettorale di Macron un sostenitore e una guida per il presidente, ma spesso non ha nascosto i disaccordi: il lungo colloquio di questa mattina tra i due - secondo fonti della presidenza - sarebbe stato molto teso.

Bayrou: «Necessaria la riconciliazione del paese»

Il primo ministro francese François Bayrou, appena nominato, ha assicurato che c'è «un cammino da trovare» verso la «necessaria riconciliazione» del paese.

«Tutti - ha dichiarato Bayrou ai giornalisti uscendo dai suoi uffici all'Alta Commissione per la pianificazione - possono vedere la difficoltà del compito. Tutti si dicono che c'è un cammino da trovare per riunire le persone invece di dividerle. Penso che la riconciliazione sia necessaria».

Come riporta «Le Figaro», il nuovo premier ha citato le parole pronunciate da François Mitterrand quando è stato eletto presidente nel 1981: «finalmente iniziano i guai».

Mélenchon annuncia l'immediata mozione di sfiducia

Mathilde Panot, dirigente de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, ha già proclamato che il suo partito presenterà subito «una mozione di sfiducia» contro il governo Bayrou.