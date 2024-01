Cresce la mobilitazione degli agricoltori francesi. Keystone

Cresce di giorno in giorno in Francia la mobilitazione degli agricoltori che – dalle regioni in cui ha preso le mosse, quelle del sud-ovest – è ormai alle porte di Parigi.

I trattori hanno bloccato questa mattina l'autostrada A1, a nord della capitale, nel dipartimento dell'Oise, mentre la Coordination Rurale, uno dei sindacati in rivolta, afferma di avere nel mirino «il mercato di Rungis», i mercati generali alle porte di Parigi che potrebbero essere bloccati.

Le azioni si moltiplicano su tutto il territorio, con nuovi blocchi filtranti dalla Normandia (nord) a Perpignano (sud). Bloccate alcune arterie di grande scorrimento attorno a Lione.

SDA