  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Riaperto il Louvre tre giorni dopo il clamoroso furto

SDA

22.10.2025 - 10:49

Alcune parti del Louvre restano comunque inaccessibili al pubblico.
Alcune parti del Louvre restano comunque inaccessibili al pubblico.
Keystone

Il Louvre ha riaperto questa mattina alle 09.00 le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica, quando 4 ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via 9 gioielli della Corona francese per un valore stimato a 88 milioni di euro.

Keystone-SDA

22.10.2025, 10:49

Il museo ha comunque fatto sapere che alcune «parti sono inaccessibili al pubblico nella giornata di oggi», senza precisare quali.

Alle 09.00, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa.

«L'inchiesta va avanti» ha assicurato stamattina ai microfoni di Europe 1 il ministro dell'interno Laurent Nuñez. Le indagini sono affidate alla Brigata di repressione del banditismo (BRB) e all'Ufficio centrale di lotta contro il traffico di beni culturali (OBC), con una mobilitazione di oltre 100 inquirenti.

La direttrice del Louvre, Laurence des Cars, è attesa oggi per le spiegazioni sulla vicenda alla Commissione cultura del Senato.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
Due polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale
Re Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»
Ecco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera

Furto al Louvre

Francia. Colpo da 88 milioni al Louvre: caccia ai ladri e bufera sulla sicurezza

FranciaColpo da 88 milioni al Louvre: caccia ai ladri e bufera sulla sicurezza

Rubati i gioielli di Napoleone. Al Louvre un colpo d'altri tempi, polemiche sulla sicurezza e sui sistemi di allarme del museo

Rubati i gioielli di NapoleoneAl Louvre un colpo d'altri tempi, polemiche sulla sicurezza e sui sistemi di allarme del museo

Museo chiuso. Clamorosa rapina al Louvre, sottratti dei gioielli della collezione di Napoleone

Museo chiusoClamorosa rapina al Louvre, sottratti dei gioielli della collezione di Napoleone

Altre notizie

Medio Oriente. Vance: «Abbiamo un compito arduo: disarmare Hamas e ricostruire Gaza»

Medio OrienteVance: «Abbiamo un compito arduo: disarmare Hamas e ricostruire Gaza»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Un buon compromesso congelare il conflitto sulla linea del fronte»

Guerra in UcrainaZelensky: «Un buon compromesso congelare il conflitto sulla linea del fronte»

Perù. Stato d'emergenza a Lima per le proteste antigovernative

PerùStato d'emergenza a Lima per le proteste antigovernative