L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy Keystone

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato indagato per una seconda volta per possibili «operazioni fraudolente» volte a discolparsi nella tentacolare inchiesta legata ai finanziamenti libici della sua campagna elettorale nel 2007.

L'ex inquilino dell'Eliseo (2007-2012) – riferiscono fonti giudiziarie all'agenzia France Presse – è stato indagato, in particolare, per corruzione di testimone in un secondo capitolo del processo per i presunti finanziamenti libici alla corsa vittoriosa per l'Eliseo nel 2007.

I giudici sospettano che l'ex presidente, tramite una ragnatela di intermediari, abbia ricompensato la decisione del testimone chiave, Ziad Takieddine, di ritrattare pubblicamente le accuse contro di lui. Questa decisione apre la via ad un possibile nuovo processo contro Sarkozy.

SDA