Fuochi d'artificio contro un'auto della polizia durante una manifestazione pro-palestinese a Berlino. Keystone

A Berlino altre manifestazioni pro-palestinesi, vietate, si sono trasformate ieri in disordini. Secondo quanto riferito dalla polizia, i manifestanti hanno dato fuoco a cassonetti, pneumatici e sparato fuochi d'artificio contro gli agenti.

Stando all'agenzia Dpa, le autorità sono state pure bersagliate con delle pietre, bottiglie e anche con petardi. Alcuni poliziotti sono rimasti leggermente feriti.

Un reporter ha segnalato che quattro auto e un furgone sono stati incendiati nella circoscrizione di Neukölln, il distretto sud-orientale multietnico della capitale tedesca dove si sono consumati gli incidenti e intonati slogan antisemiti e filopalestinesi.

A Francoforte invece la polizia ha usato un cannone ad acqua per disperdere una vietata veglia filopalestinese di circa cento persone. Sempre a Berlino, diverse centinaia di persone si sono riunite davanti al ministero degli Esteri per manifestare contro la violenza in Medio Oriente ma il raduno è stato immediatamente fermato dagli organizzatori. Anche a Kassel si è svolta una manifestazione spontanea pro-palestinese con circa 110 partecipanti rimasta pacifica.

