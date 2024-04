Il G7 torna a condannare l'attacco russo in Ucraina. Keystone

Il G7 resta «impegnato a sostenere» l'Ucraina e continuerà «a lavorare su tutte le possibili strade in cui gli asset congelati della Russia potrebbero essere usati a sostegno» di Kiev «in linea con la legge internazionale e i nostri rispettivi sistemi legali».

SDA

Lo afferma il G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali che si è riunito a Washington a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale.

Il G7 resta «unito nella condanna» della guerra della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca di mettervi fine, rimuovendo così una grande incertezza sulle prospettive economiche globale, si legge nel comunicato del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali.

«Restiamo fortemente impegnati ad aiutare l'Ucraina a soddisfare i suoi bisogni di finanziamento nel breve termine», prosegue la nota in cui il G7 si impegna a rafforzare gli sforzi per aiutare Kiev con le sue «necessità finanziarie del 2024».

«Ribadiamo il nostro impegno a sostenere la ripresa di lungo termine dell'Ucraina e le necessità per la ricostruzione, che la Banca Mondiale stima in circa 486 miliardi di dollari in dieci anni», aggiunge il G7 dando il «benvenuto alle proposte europee di dirigere le entrate straordinarie derivanti dagli asset della Russia immobilizzati a beneficio dell'Ucraina».

SDA