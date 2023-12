Attacchi dal cielo e da terra stanno mettendo a ferro e fuoco Khan Yunis. Keystone

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) stima che almeno 100 mila persone si siano trasferite a Rafah, la città più a sud di Gaza, da Khan Yunis, località roccaforte di Hamas.

L'Ocha sottolinea che l'afflusso di persone ha peggiorato il sovraffollamento e messo sotto pressione le risorse già limitate mentre cresce – riporta la Bbc – la preoccupazione per l'aumento della diffusione di malattie a Gaza.

Intanto, l'esercito israeliano ha dichiarato che le sue truppe stanno avanzando nel sud della Striscia di Gaza, con l'aviazione che ha intensificato le operazioni effettuando circa 50 attacchi contro obiettivi nell'area, compresi tunnel e altre infrastrutture utilizzate da Hamas per attaccare le divisioni israeliane. Hamas ha nel frattempo condannato la vendita d'emergenza di armi a Israele da parte degli Stati Uniti approvata ieri. Ieri l'amministrazione Biden, per la seconda volta nel mese, ha aggirato il Congresso e approvato la vendita d'emergenza di armi a Tel Aviv per un valore di 147,5 milioni di dollari.

Secondo i media siriani, inoltre, un massiccio attacco aereo, attribuito a Israele, ha preso di mira l'aeroporto internazionale di Aleppo, nel nord della Siria. La radio filo-governativa Sham FM non riferisce di danni allo scalo, ma le immagini che circolano sui social mostrano grandi pennacchi di fumo nell'area.

SDA