"Ci appelliamo agli Stati Uniti d'America perché chiedano a Israele di fermare l'operazione a Rafah, perché l'America è l'unico paese in grado di impedire a Israele di commettere questo crimine", ha detto Abu Mazen. (Immagine d'archivio dell'ottobre 2023) Keystone

Il presidente palestinese, Abu Mazen ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono fermare l'attacco israeliano a Rafah, che costituirebbe «il più grande disastro nella storia del popolo palestinese».

SDA

«Ci appelliamo agli Stati Uniti d'America perché chiedano a Israele di fermare l'operazione a Rafah, perché l'America è l'unico paese in grado di impedire a Israele di commettere questo crimine», ha proseguito Mazen, che si trova a Riad, in Arabia Saudita, per l'incontro speciale del Forum economico mondiale (WEF), a cui partecipa anche il consigliere federale Ignazio Cassis.

SDA