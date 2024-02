I resti dell'edificio residenziale colpito a Rafah. Keystone

L'emittente araba Al Jazeera ha affermato che almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 18 ferite in attacchi delle forze israeliane contro due case a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Quattro le vittime a Zawayda e due a Deir al-Balah.

Tra i morti ci sarebbero almeno tre bambini.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che quattro persone sono morte e diverse altre rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un asilo occupato da sfollati nella città di Zawayda, nel centro della Striscia di Gaza. Tra i morti ci sono almeno tre bambini.

Razzi dal Libano

Una trentina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele in serata. Lo ha reso noto l'esercito, aggiungendo che tutti sono caduti in aree disabitate e uno è stato intercettato. Le sirene d'allarme sono scattate nell'Alta Galilea.

Il massiccio lancio di razzi – riportano i media locali – è arrivato poche ore dopo che Israele ha effettuato un attacco con droni a Nebetia, nel sud del Libano, in cui sono rimasti uccisi due operativi di Hezbollah. Un blitz in rappresaglia ad un precedente attacco di Hezbollah contro un base militare in cui soldato israeliano era rimasto gravemente ferito.

Sul fronte Libano, Israele avverte: pronti a schierare centinaia di caccia. L'aeronautica militare israeliana ha dichiarato che le decine di suoi aerei schierati sul Libano potrebbero «trasformarsi in centinaia» pronte a operare «entro pochi minuti».

«Le decine di aerei che operano attualmente nei cieli del Libano sono solo una parte delle nostre capacità: una volta dato l'ordine, la mia intenzione è che queste decine diventino centinaia di aerei in grado di eseguire tutte le missioni in pochi minuti dal lancio di operazioni nei cieli del Libano», ha detto il generale maggiore Tomer Bar citato dai media internazionali.

