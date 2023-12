Nella vicina Khan Yunis si è verificato intanto un incidente analogo e una persona è stata ferita da agenti di Hamas. (Foto d'archivio) Keystone

Agenti di Hamas hanno sparato – secondo fonti locali – su persone che tentavano di impadronirsi di aiuti umanitari entrati con un camion nel rione Sultan oggi a Rafah (nel sud della Striscia): il bilancio è di due morti.

In una prima fase degli incidenti un adolescente è stato ucciso da quegli spari. In seguito, secondo le fonti, una seconda persona è morta in ospedale.

Nella vicina Khan Yunis si è verificato intanto un incidente analogo e una persona, che pure cercava di appropriarsi di aiuti, è stata ferita da agenti di Hamas. «Nelle strade si respira un'atmosfera di anarchia» secondo le fonti.

SDA