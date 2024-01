In un comunicato stampa congiunto, il ministro degli affari esteri cinese e il suo omologo egiziano hanno chiesto "la fine della violenza e degli scontri". Keystone

L'Egitto e la Cina chiedono il cessate il fuoco e «un indipendente Stato della Palestina».

I ministri degli Esteri di Egitto e Cina hanno chiesto congiuntamente un cessate il fuoco nel 100esimo giorno di guerra a Gaza e la creazione di uno «Stato di Palestina» che sia membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.

In una conferenza stampa congiunta all'inizio di un tour in Africa di Wang Yi, il ministro degli esteri cinese ha dichiarato che lui e il suo omologo egiziano Sameh Choukri sono a favore di «uno Stato di Palestina indipendente e sovrano entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale». In un comunicato stampa congiunto, i due uomini hanno anche chiesto «la fine della violenza e degli scontri».

SDA