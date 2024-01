Edifici distrutti a Gaza Keystone

Hamas ha pubblicato ieri in serata un video di tre ostaggi. Lo riporta Haaretz precisando che i tre sono «Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky.

Noa 26 anni, è stata rapita da una festa a Re'im ed è stata ripresa nei video mentre veniva trasportata su una moto verso la Striscia di Gaza. Itay Svirski, 38 anni, di Tel Aviv, è stato sequestrato mentre era in visita alla sua famiglia nel Kibbutz Be'eri. I suoi genitori, Orit e Rafi Svirski, sono stati assassinati. Yossi Sharabi, 53 anni, di Be'eri, è stato invece rapito da casa sua. Il video arriva esattamente 100 giorni dopo il 7 ottobre.

Nel video compaiono una donna e due uomini che parlano in ebraico e chiedono alle autorità israeliane di agire per il loro ritorno a casa, scrive la France Presse, precisando che non è chiaro quando sia stato girato il filmato.

Il sito israeliano Ynet sceglie invece di non riportare le dichiarazioni dei tre, poiché «molto probabilmente sono state dettate loro dai loro rapitori per scopi di terrore psicologico e propaganda».

