Un accordo tra Hamas e Israele finora non c'è. Keystone

Esponenti di Hamas hanno detto che colloqui sono in corso ma che finora non è stato raggiunto alcun accordo con Israele. Lo ha riferito «Haaretz».

Da parte sua il presidente Isaac Herzog ha dichiarato che, nonostante le notizie diffuse dai media su un imminente accordo per il rilascio di alcuni ostaggi da parte di Hamas in cambio di una pausa nella guerra, non c'è alcuna proposta seria sul tavolo.

«Non c'è una vera proposta praticabile da parte di Hamas su questo tema», ha dichiarato Herzog a NBC News. «Mentre ci sono molte persone che sono terze parti che stanno inviando messaggi ottimistici ai notiziari, io dico apertamente: in base alle mie conoscenze, fino ad ora, non c'è nessuna informazione sostanziale che mostri un'offerta reale di una trattativa sul tavolo».

Mentre il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito che «non fermeremo i combattimenti finché non avremo portato indietro gli ostaggi». «Decine di bambini israeliani sono a Gaza, parte di loro hanno visto l'uccisione dei genitori. Io li considero miei figli personali e non fermerò la battaglia fintanto che non torneranno a casa», ha aggiunto.

Sulle pause umanitarie Gallant si è limitato a dire che si possono «fare degli aggiustamenti locali per lo spostamento della popolazione di Gaza». «Ma – ha concluso – nulla di più.»

Intanto il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha incontrato oggi al Cairo il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal, insieme agli alti funzionari dell'organizzazione Khaled Meshal e Khalil al-Hiya. Lo riferisce Walla. Secondo una dichiarazione di Hamas, durante l'incontro sarebbero stati discussi gli sviluppi a Gaza.

