«Navi militari statunitensi hanno dato il via alla costruzione del molo temporaneo e della passerella sul mare» per far arrivare gli aiuti umanitaria a Gaza. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il portavoce del Pentagono Pat Ryder.

L'esercito israeliano (Idf) ha riferito da parte sua che un gruppo terroristico di Gaza ha lanciato colpi di mortaio contro il molo in costruzione mentre funzionari delle Nazioni Unite visitavano il sito con le truppe israeliane.

L'Idf ha affermato che i funzionari dell'ONU sono stati portati d'urgenza in un rifugio dalle truppe durante l'attacco, come riferisce il «Times of Israel». Anche funzionari delle Nazioni Unite hanno confermato l'attacco all'Associated Press, affermando che non ci sono stati feriti.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità del fuoco di mortaio, ma un funzionario di Hamas ha detto ieri all'AP che il gruppo resisterà a qualsiasi presenza militare straniera coinvolta nel progetto del porto.

L'attacco segna un inizio traballante per la costruzione del molo, un progetto che gli Stati Uniti stanno portando avanti per far arrivare aiuti umanitari a Gaza.

