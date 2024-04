Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant (foto d'archivio) Keystone

Israele dichiara che le forze armate stanno effettuando «azioni offensive» nel sud del Libano.

SDA

Aerei da combattimento e forze di artiglieria israeliane hanno effettuato un'ondata di attacchi contro dozzine di obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, dicono i militari, secondo quanto riporta il Times of Israel.

Circa 40 obiettivi ad Ayta ash-Shab sono stati colpiti da bombardamenti aerei e di artiglieria in pochi minuti. Gli obiettivi includevano depositi di armi e altri beni appartenenti a Hezbollah, aggiunge l'Idf (Forse di difesa israeliane), che affermano che gli attacchi fanno «parte dello sforzo di distruggere le infrastrutture dell'organizzazione nell'area di confine».

Intanto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che «la metà dei comandanti di Hezbollah nel sud del Libano sono stati eliminati». «Sono persone responsabili di azioni offensive. L'altra metà si sta nascondendo e sta abbandonando il sud del Libano di fronte alle operazione dell'Idf», ha aggiunto citato da Haaretz.

Il nostro obiettivo principale» al confine con il Libano «era e rimane quello di creare una diversa situazione di sicurezza affinché gli abitanti del nord di Israele possano tornare alle loro case in sicurezza. Stiamo valutando diverse alternative per consolidare la situazione, e il prossimo futuro sarà decisivo in questo senso», ha aggiunto Gallant che questa mattina si è recato presso il comando settentrionale dell'esercito.

SDA