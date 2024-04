Il ministro degli Esteri britannico David Cameron. Keystone

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron è stato fortemente criticato per aver noleggiato un jet di lusso per un recente tour di cinque giorni in Asia centrale, in cui ha visitato diversi Paesi.

SDA

È quanto si legge sui media del Regno Unito, secondo cui il velivolo, un Embraer Lineage della Union Aviation, offre tutti i comfort e i servizi possibili, inclusi i divani, la zona relax e la possibilità di avere un sommelier a bordo per scegliere fra la selezione di vini, come si legge sul sito della compagnia aerea rivolta ai clienti vip più esigenti.

Contro il responsabile del Foreign Office si è scagliata la deputata laburista Emily Thornberry, che occupa il ruolo di Attorney General nel governo ombra, secondo cui non è giustificabile spendere centinaia di migliaia di sterline, prendendoli dalle tasche dei contribuenti, per uno dei jet privati più lussuosi sul mercato.

Non si conosce quanto questo tour sia costato esattamente, ma l'anno scorso il predecessore di Cameron, James Cleverly, attualmente ministro degli Interni, era stato criticato per un conto di circa 348 mila sterline (400 mila franchi) spesi per l'utilizzo di un aereo dello stesso tipo per un tour di otto giorni nei Caraibi e in America Latina.

SDA