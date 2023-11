La ministra degli Interni britannica Suella Braverman. Keystone

È bufera sulla ministra degli Interni britannica Suella Braverman, controversa paladina dell'ultradestra, per aver dichiarato che per molti senzatetto dormire in strada è una «scelta di vita», non quindi un problema sociale causato da situazioni di indigenza.

La sua frase è stata pronunciata presentando un nuovo piano del governo conservatore di Rishi Sunak incentrato su un giro di vite contro gli homeless in Inghilterra e Galles, con multe salate per chi monta una tenda nelle vie delle città.

«Non possiamo permettere che le nostre vie siano invase da file di tende occupate da persone, molte delle quali provenienti dall'estero, che vivono per strada come scelta di vita», ha affermato Braverman suscitando l'indignazione delle opposizioni e degli enti di beneficenza per i senzatetto.

Il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, ha parlato di una completa «mancanza di compassione» da parte dell'esecutivo aggiungendo che «vietare le tende non risolverà il problema».

Mentre per i Libdem la responsabile dell'Home Office ha raggiunto un nuovo punto più basso. Ma anche la ministra dell'Energia Claire Coutinho ha preso le distanze dalla collega, affermando che non userebbe quel tipo di linguaggio.

