Problemi di personale per l'aeroporto di Gatwick. (Immagine simbolica d'archivio). Keystone

L'aeroporto londinese di Gatwick è stato costretto a cancellare decine di voli questa settimana a causa di una forte carenza del personale addetto alla torre di controllo.

Le assenze sono dovute a ragioni mediche, compreso il Covid, dopo il rialzo dei casi nel Regno Unito registrato nelle ultime settimane come accaduto nel resto d'Europa.

In base alle restrizioni introdotte dallo scalo i voli saranno limitati a 800 al giorno, tra partenze e arrivi, fino a domenica, come si legge in un comunicato. Decisione questa presa in accordo con Nats, il servizio di controllo del traffico aereo britannico.

Circa il 30% dei controllori infatti «non è attualmente disponibile per una serie di motivi medici, incluso il coronavirus». Secondo il direttore dell'aeroporto Stewart Wingate «è stata una decisione difficile, ma l'azione che abbiamo intrapreso permette alle nostre compagnie aeree di offrire informazioni sui voli affidabili» così da permettere ai passeggeri di non incorrere in cancellazioni all'ultimo minuto.

Immancabili comunque i disagi per chi aveva programmato un viaggio, seguiti a quelli di agosto quando erano stati cancellati duemila voli in seguito a un guasto tecnico a livello nazionale nel sistema di controllo aereo.

