Glenys Kinnock era stata Ministro di Stato per l'Africa e le Nazioni Unite (ONU) dal 2009 al 2010. (immagine d'archivio) Keystone

L'ex ministra laburista Glenys Kinnock, ex parlamentare europea e moglie dell'ex leader laburista Neil Kinnock, è morta all'età di 79 anni. Era malata da tempo.

Lo ha annunciato oggi la sua famiglia, scrive la Bbc, elogiando il suo lavoro politico e sottolineando che l'Europa, l'Africa e l'Onu erano le «tre grandi passioni della sua vita».

La sua famiglia ha ricordato il suo «coraggio innato», grazie al quale ha affrontato l'Alzheimer sin dalla diagnosi del 2017.

«È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Glenys Kinnock – ha scritto la sua famiglia -. Glenys è morta pacificamente nel sonno nelle prime ore di domenica mattina nella sua casa di Londra. Era l'amata moglie e compagna di vita di Neil, l'adorata madre di Steve e Rachel e un'adorata nonna. Neil era con lei nei suoi ultimi momenti. Erano sposati da 56 anni. Orgogliosa socialista democratica, ha condotto una campagna, in Gran Bretagna e a livello internazionale, per la giustizia e contro la povertà per tutta la vita».

Gordon Brown la nominò baronessa nel 2009.

