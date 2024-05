Il sindaco di Londra Sadiq Khan e la moglie davanti a un ufficio elettorale. Keystone

Affluenza apparentemente a rilento nelle prime ore di voto nel Regno Unito, dove oggi è chiamata alla urne quasi la metà del corpo per il rinnovo di numerosi consigli e cariche locali in Inghilterra e Galles, tra le quali la poltrona del sindaco di Londra.

SDA

La consultazione rappresenta una sorta di prova generale in vista delle politiche, in calendario orientativamente entro fine anno nel Regno per il rinnovo della Camera dei Comuni.

Consultazione chiave per il futuro governo del Paese, sullo sfondo di sondaggi che da mesi danno in caduta libera i conservatori del premier in carica Rishi Sunak – impegnato affannosamente a cercare di recuperare consensi con iniziative quali la controversa stretta sull'immigrazione illegale del cosiddetto piano Ruanda – e pronosticano un trionfo annunciato quasi di default dei laburisti, trascinati dal logoramento Tory (dopo 14 anni di turbolento ciclo di potere a Downing Street) più che dall'incerta popolarità propria della leadership neomoderata di Keir Starmer.

Il voto amministrativo odierno si è aperto alle 7 ora locale e si esaurirà con la chiusura dei seggi alle 22 (le 23 in Svizzera). I risultati sono attesi alla spicciolata nella giornata di domani; venerdì.

Le poltrone più significative in palio sono quella per il sindaco-governatore della Grande Londra (dove appare scontata la conferma del laburista Sadiq Khan) e di altre nove aree metropolitane dell'Inghilterra, sette delle quali pure detenute dal Labour (con la sinistra tuttavia divisa nella seconda sfida più importante, quella dell'area che riunisce le città settentrionali inglesi di Newcastle, Sunderland e Durham).

A margine, si svolge anche l'elezione suppletiva parlamentare per il rinnovo di un singolo seggio ai comuni, quello del collegio di Blackpool South, nel nord dell'Inghilterra: destinato secondo le previsioni a tornare a valanga ai laburisti, che lo avevano perso nel 2019 per la prima volta dopo oltre 30 anni a beneficio di un giovane deputato Tory poi travolto e costretto a dimettersi da uno scandalo di conflitto d'interessi.

