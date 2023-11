La copresidente di Afd Alice Weidel. Keystone

L'Ufficio per la protezione della Costituzione del Land tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt ha ufficialmente classificato come forza «estremista di destra» l'organizzazione locale del partito Alternative für Deutschland.

La classificazione permetterà legalmente all'Ufficio, che è l'intelligence interna del Land, di monitorare e controllare molto più massicciamente Afd e i suoi, perché considerati ostili all'ordine costituzionale e democratico.

Da tempo sia l'intelligence nazionale interna tedesca Bfv sia quella di singoli Länder hanno posto Afd sotto «osservazione» per una potenziale classificazione come forza «estremista di destra». Ora in Sassonia-Anhalt la valutazione è completata, com'era già avvenuto in Turingia nel 2021, altro Land della Germania orientale.

SDA