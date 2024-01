Le proteste contro l'AfD hanno probabilmente avuto un effetto sul voto locale. (Immagine simbolica d'archivio del 26 gennaio) Keystone

Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD, alternativa per la Germania) è stato battuto di poco nella sua prima prova elettorale da quando sono emerse rivelazioni sul suo coinvolgimento in un piano per la deportazione di massa di stranieri.

Il piano aveva scatenato vaste proteste in tutta la Germania.

Il candidato dell'AfD, scrivono i media locali, ha perso contro un rivale conservatore dell'Unione cristiano democratica (Cdu) in un'elezione amministrativa distrettuale la cui importanza ha avuto risonanza ben oltre l'ambito locale.

In un serrato ballottaggio nel distretto di Saale-Orla, nel Land sudorientale della Turingia, il candidato dell'AfD Uwe Thrum si è visto strappare la vittoria dal suo rivale cristiano democratico Christian Herrgott per 4,6 punti percentuali.

Il voto, al quale potevano partecipare circa 66'000 elettori, è stato visto come un test per capire se la mobilitazione della società civile contro l'AfD, dopo le recenti rivelazioni sul piano di deportazione, avesse intaccato o rafforzato la popolarità del partito.

Thrum si è assicurato il 47,7% dei voti, contro il 52,3% di Herrgott. Due settimane fa, Thrum aveva ottenuto il 45,7% dei voti contro il 33% di Herrgott.

Si pensava che il candidato della Cdu avesse poche possibilità di recuperare il ritardo. Ma una mobilitazione trasversale di cittadini nelle ultime due settimane, che mirava a non far vincere l'AfD, ha portato a un'affluenza più alta, del 69%, consentendo a Herrgott, che ha radici locali, di recuperare lo svantaggio e battere il rivale.

SDA