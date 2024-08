A Stoccarda (nella foto) gli attivisti sono stati rimossi e arrestati molto rapidamente. Keystone

Attivisti per il clima hanno invaso quattro aeroporti tedeschi alle prime luci dell'alba, esponendo striscioni contro il combustibili fossili e riuscendo a incollarsi alle piste di atterraggio e decollo.

Sono così riusciti a fermare il traffico aereo per almeno due ore negli scali di Colonia-Bonn e di Norimberga. Non ci sono stati invece disagi per i servizi negli altri due aeroporti – Berlino-Brandenburgo e Stoccarda – dove gli attivisti sono stati rimossi e arrestati molto rapidamente.

In totale hanno compiuto i blitz otto attivisti di Letzte Generation (Ultima generazione), che sono stati arrestati dopo essere riusciti a penetrare negli aeroporti, ma senza riuscire a raggiungere le principali piste. «Il petrolio uccide» recitavano gli striscioni.

