I macchinisti scendono in sciopero Keystone

A causa delle rivendicazioni salariali in corso con le ferrovie Deutsche Bahn, il sindacato tedesco dei macchinisti Gdl, ha indetto uno sciopero «di avvertimento» da domani sera, alle 22.00, fino alle 18.00 di giovedì.

Deutsche Bahn invita quindi i suoi clienti a rimandare i loro viaggi, perché «lo sciopero della Gdl causerà massicce interruzioni dei servizi». Lo riporta la stampa locale.

Anche i treni transfrontalieri tra Svizzera e Germania saranno interessati dallo sciopero, hanno annunciato stasera le FFS su X (ex Twitter).

Stando al comunicato, i biglietti già acquistati resteranno validi per una data successiva. I viaggiatori hanno anche la possibilità di anticipare il viaggio grazie a una speciale concessione della Deutsche Bahn. In questo contesto, le FFS raccomandano ai viaggiatori di mettersi in viaggio con sufficiente anticipo per raggiungere la propria destinazione in modo sicuro prima dell'inizio dello sciopero alle 22.00 di domani.

mp