Nancy Faeser aveva annunciato che avrebbe elaborato nuovi piani contro l'estremismo di destra. Keystone

Un nuovo pacchetto di tredici punti per «Combattere con determinazione l'estremismo di destra – utilizzando gli strumenti della democrazia combattiva» e agendo anche contro le reti di finanziamento degli estremisti.

Lo ha presentato oggi la ministra tedesca dell'interno, Nancy Faeser (Partito socialdemocratico), insieme a Thomas Haldenwang, presidente dell'Ufficio federale per la protezione della costituzione (Bfv, l'intelligence interna tedesca), e Holger Münch, capo dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka).

Uno degli obiettivi è estendere i poteri del Bfv per scoprire le fonti finanziarie degli estremisti di destra. Una modifica della legge dovrebbe fare in modo che anche una potenziale minaccia sia sufficiente per poter intervenire su un finanziatore, fino alla chiusura di un conto bancario, riporta il sito Tagesschau.de.

La ministra Faeser aveva annunciato nuovi piani contro l'estremismo di destra dopo aver avuto conoscenza dell'incontro segreto a Potsdam, città poco distante da Berlino (Land del Brandeburgo), tra estremisti di destra e politici dell'Alternativa per la Germania (Afd), in cui lo scorso novembre è stata discussa la massiccia «remigrazione» di milioni di stranieri e tedeschi con origini straniere.

SDA