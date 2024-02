Fermi al palo bus, metropolitane e tram. Keystone

In Germania una settimana caotica si conclude oggi con scioperi di tutta una giornata nel trasporto pubblico locale in molte città tedesche.

Dopo quelli ferroviari dello scorso fine settimana e le astensioni dal lavoro negli aeroporti ieri, vengono colpiti ora pendolari e studenti che usano autobus, metropolitane e tram.

L'organizzazione «Ver.Di» (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sindacato unito del servizio pubblico) vuole aumentare la pressione sui datori di lavoro con un'azione a sostegno della vertenza salariale in corso nel settore dei trasporti pubblici in 15 regioni.

Ad essere è interessato oggi quello in oltre 80 città e circa 40 distretti, avverte l'agenzia Dpa, ricordando che solo in Baviera non sono previsti scioperi perché nella più vasta regione tedesca sono ancora in vigore i contratti di lavoro collettivi

Nella più grande azienda di trasporto locale della Germania, la Berliner Verkehrsbetriebe (Bvg) della capitale, lo sciopero durerà solo fino alle 10 del mattino. Per la maggior parte delle altre città, l'agitazione invece durerà tutto il giorno, ha sottolineato Ver.Di.

È probabile che lo sciopero, considerato solo «di avvertimento», abbia un impatto particolarmente forte nella regione più popolosa di Germania, la Renania Settentrionale-Vestfalia, dove lavora circa un terzo dei 90 mila dipendenti in agitazione a livello nazionale. Un impatto inoltre è previsto soprattutto nelle grandi città di altre regioni.

SDA