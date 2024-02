La manifestazione contro l'AfD di sabato scorso a Berlino Keystone

Sono state almeno 450 mila le persone che lo scorso fine settimana hanno manifestato contro l'estrema destra e l'AfD in quasi 130 raduni in tutta la Germania.

Lo ha riferito a Berlino il portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Maximilian Kall, avvertendo che la cifra è sicuramente più alta dato che non considera dati di raduni svoltisi in tre delle 16 regioni regioni tedesche.

«I dati provvisori della polizia in nostro possesso mostrano che 457 mila persone sono scese in piazza questo fine settimana in occasione delle proteste a favore della democrazia e contro l'estremismo di destra in un totale di 128 manifestazioni», ha detto Kall nella conferenza stampa governativa del lunedì.

La cifra include i 150 mila manifestanti contati dalla polizia a Berlino sabato ma non proteste svoltesi nella città-regione di Amburgo, in Meclemburgo-Pomerania Occidentale e nel Saarland, ha precisato.

Da tre settimane ci sono manifestazioni in tutta la Germania per protestare contro l'AfD sull'onda emotiva di creata da rivelazioni circa un incontro avvenuto a novembre a Potsdam in cui esponenti di questo partito di estrema destra in forte ascesa in elezioni e sondaggi hanno discusso piani di espulsione di milioni di stranieri dal Paese.

SDA