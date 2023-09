Il Bundestag ha approvato la legge sugli impianti di riscaldamento Keystone

Il parlamento tedesco ha approvato oggi la nuova legge sull'energia degli edifici, più nota come legge sul riscaldamento, che organizzerà la sostituzione graduale dei sistemi a gas e gasolio verso una maggiore sostenibilità climatica.

La legge è stata per mesi oggetto di discussione nella coalizione di governo, ma è stata come previsto approvata con il sostegno della maggioranza.

Dal 2024 i sistemi di riscaldamento di nuova installazione nelle abitazioni in Germania dovranno essere alimentati almeno per il 65% con energie rinnovabili. Il passaggio avverrà però gradualmente e lo Stato garantirà sussidi dal 30 al 70% dei costi. La legge deve essere ancora approvata dal Bundestag, ma in modo non vincolante.

SDA