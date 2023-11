Il Reichstag, sede del parlamento della Germania Keystone

A causa di una scissione voluta dalla sua esponente più nota, si scioglie oggi in maniera senza precedenti in Germania il gruppo parlamentare tedesco «Die Linke» («La Sinistra»).

Lo segnalano vari media tra cui l'agenzia Dpa sottolineando la principale conseguenza delle dimissioni annunciate il mese scorso da Sahra Wagenknecht e di altri nove deputati del Partito che così ha perso la dimensione minima per essere una «Fraktion» parlamentare con tutti i vantaggi economici e politici che comporta.

Si prevede ora la nascita di due nuovi raggruppamenti parlamentari: i restanti 28 deputati della Linke da un lato e la Wagenknecht e i suoi sostenitori dall'altro. «La Sinistra» era stata fondata nel 2007 con la fusione del Partito del socialismo democratico (Pds) e di quello «Lavoro e Giustizia Sociale – L'Alternativa Elettorale» (Wags). Il Pds era il diretto discendente della «Sed» che aveva governato la Germania comunista prima della riunificazione tedesca del 1990.

Wagenknecht ha sbattuto la porta in un tentativo di cercare consensi da sola in tutto lo spettro politico tedesco, paradossalmente anche nel bacino elettorale della fortissima estrema destra nell'est del Paese, facendo leva fra l'altro su limiti all'immigrazione, uno stop all'invio di armi all'Ucraina e attenzione alle ripercussioni sociali delle politiche per il clima.

Il fatto che un gruppo parlamentare si sciolga durante una legislatura in corso è una novità in Germania, ricorda la Dpa. In precedenza simili «liquidazioni» erano avvenute solo dopo sconfitte elettorali come avvenne nel 2013 per i liberali della Fdp che non avevano superato la soglia di sbarramento del 5% e nel 2002 per il Pds in circostanze analoghe.

SDA