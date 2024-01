"Non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo", afferma il presidente degli Usa in una nota. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

Tre soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania, riferisce Cnn, citando dirigenti statunitensi. Molti sono rimasti feriti. Il presidente degli Usa Joe Biden accusa milizie filoiraniane.

Nell'attacco, avvenuto stanotte contro una postazione americana, sono rimasti feriti almeno due dozzine di soldati, indica l'emittente televisiva di Atlanta (Georgia).

È la prima volta che ci sono vittime tra le forze statunitensi in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza.

Biden: raid da milizie filoiraniane

«Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq», afferma il presidente statunitense Joe Biden in una nota, esprimendo il dolore e il cordoglio per la morte dei tre militari.

«E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo», aggiunge. Biden promette inoltre che «porteremo avanti il loro (dei tre militari) impegno nella lotta al terrorismo».

SDA