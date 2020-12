Morte Giscard d'Estaing, lutto nazionale in Francia il 9 dicembre

Il presidente francese Emmanuel Macron durante il suo discorso in diretta tv di pochi minuti dall'Eliseo. Keystone

I funerali dell'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, scomparso ieri a 94 anni, si svolgeranno «nella più stretta intimità» sabato prossimo ad Authon, nella regione della Loira, dove Giscard abitava.

Il defunto presidente sarà sepolto accanto alla figlia più piccola, Jacinte, morta nel 2018 dopo una lunga malattia.

Nel suo discorso in diretta tv di pochi minuti, questa sera dall'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron ha confermato che il Paese osserverà una giornata di lutto nazionale mercoledì 9 dicembre.

«Valéry Giscard d'Estaing è stato una figura centrale della storia della nostra Repubblica», ha detto Macron, ricordando questa sera l'ex presidente della Repubblica.

Macron ha ricordato «la difesa della donne, il divorzio consensuale, l'aborto... se le nostre vite sono più libere – ha sottolineato – lo dobbiamo anche al suo coraggio e alla sua audacia».

Omaggio all'Europarlamento il 2 febbraio 2021

Un omaggio a Giscard d'Estaing verrà celebrato anche al Parlamento europeo, il 2 febbraio 2021: è stato sempre Macron a riferirlo. «Il 2 febbraio, giorno della sua nascita, un omaggio verrà reso al Parlamento europeo», ha riferito il presidente francese.

In tv, Macron ha ricordato il grande impegno europeista che ha segnato la carriera politica dell'ex presidente scomparso all'età di 94 anni per cause legate al coronavirus.