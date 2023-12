Il nuovo sindaco di Atene Haris Doukas (al centro) Keystone

Il nuovo sindaco di Atene, Haris Doukas, eletto lo scorso ottobre, ha prestato giuramento durante una cerimonia tenutasi nel mercato coperto del quartiere centrale di Kypseli. Lo riporta Kathimerini.

«Questo mercato ha affrontato il crollo in numerose occasioni ed è sopravvissuto grazie ai residenti», ha detto Doukas a proposito del mercato scelto come luogo del giuramento, e ha promesso un'"Atene verde, pulita, sicura per tutti». Durante la cerimonia i membri del nuovo consiglio comunale hanno prestato giuramento. Tra gli invitati presenti il neoeletto governatore regionale dell'Attica, Nikos Hardalias, e Nikos Androulakis, leader del partito socialista del Pasok che aveva appoggiato la candidatura di Doukas. Assente invece l'ex membro del disciolto partito neonazista di Alba Dorata Ilias Kasidiaris, attualmente in carcere, che lo scorso ottobre era riuscito a farsi eleggere nel consiglio comunale. Kasidiaris, come riporta Kathimerini, presterà giuramento in una cerimonia separata per motivi di sicurezza, dopo che gruppi antifascisti hanno espresso la loro intenzione di organizzare una protesta. Dopo la cerimonia Kasidiaris verrà sospeso dalla carica di consigliere, stando al regolamento, poiché attualmente si trova in carcere. Ingegnere meccanico di 43 anni e professore di politica energetica presso l'Università Tecnica Nazionale di Atene, Doukas succede a Kostas Bakoyannis del partito al governo Nea Demokratia.

SDA