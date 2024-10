Un ritratto del leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso il 16 ottobre dall'esercito israeliano. Keystone

Hamas intende tenere inizialmente segreto, per «ragioni di sicurezza», il nome del suo leader che sarà designato a succedere a Yahya Sinwar, ucciso dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario citato dalla Bbc in forma anonima.

La nomina è attesa a marzo e per il momento Hamas sarà guidato da un un comitato composto da 5 membri: Khalil al-Hayya, indicato come responsabile degli esteri e della politica per Gaza; l'ex leader Khaled Meshaal; il capo del Consiglio della Shura, Muhammad Darwish; Zaher Jabarin; e un quinto (probabilmente legato al braccio armato) la cui identità non è stata svelata.

Le precauzioni di sicurezza spinsero Hamas – ricorda la Bbc – a tenere pubblicamente riservati, in un primo tempo, anche l'elezione e i nomi dei leader subentrati rispettivamente al fondatore, lo sceicco Ahmed Yassin, e poi al primo successore di questi, Abdel Aziz al-Rantisi, entrambi a loro volta assassinati da Israele.

L'organizzazione islamico-radicale palestinese cerca inoltre di mantenere un segreto totale sull'identità di chi comanda la propria ala militare, le Brigate Ezzedin al Qassam: identità indicata di solito con il solo nome di battaglia.

