Potrebbe essere lui il prossimo leader di Hamas. Keystone

È probabile che Hamas nomini Khalil Hayya, influente esponente di Hamas basato in Qatar, come successore di Yahya Sinwar. Lo riporta «Bloomberg».

SDA

Oggi Hayya è intervenuto affermando che gli ostaggi non saranno liberati finché Israele non cesserà gli attacchi contro la Striscia e ritirerà le sue truppe dall'enclave.

Intanto secondo fonti israeliane citate dalla «Cnn» il corpo del leader di Sinwar potrebbe essere utilizzato come «merce di scambio» in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza.

I resti di Sinwar sono attualmente conservati in una località segreta in Israele. Due fonti hanno dichiarato alla «Cnn »che garantire il rilascio degli ostaggi sarà probabilmente la priorità di Israele nel decidere come utilizzare i resti dell'uomo accusato di essere la mente degli attacchi terroristici del 7 ottobre dell'anno scorso.

SDA