Il fumo si alza su Khan Yunis in seguito agli attacchi aerei israeliani nel sud della Striscia di Gaza. KEYSTONE

I morti a Gaza sono arrivati a quota 17'700. Lo ha comunicato il Ministero della sanità gestito da Hamas fornendo il nuovo bilancio delle vittime dall'inizio della guerra.

Intanto, uno studio pubblicato oggi dal quotidiano israeliano Haaretz, indica che la campagna di bombardamenti aerei israeliani sulla Striscia ha causato, in termini percentuali, «il più alto numero di vittime civili».

I dati, si legge, mostrano che «nelle tre precedenti campagne a Gaza, tra il 2012 e lo scorso anno, il rapporto tra le morti civili e il totale degli uccisi negli attacchi aerei si aggirava intorno al 40%, sceso poi al 33% all'inizio di quest'anno».

Nelle prime tre settimane dell'attuale operazione «la percentuale di civili rispetto al totale delle morti è salita al 61%», afferma Haaretz, che parla di dati «senza precedenti».

Già il quotidiano statunitense New York Times aveva in precedenza sottolineato che la percentuale di civili uccisi è più alta di quella dei conflitti combattuti dalle forze militari degli Stati Uniti in Afghanistan, Iraq e Siria.

«La conclusione è che le estese uccisioni di civili non solo non contribuiscono in alcun modo alla sicurezza di Israele, ma contengono anche le basi per indebolirla ulteriormente», scrive Haaretz.

«Gli abitanti di Gaza che emergeranno dalle rovine delle proprie case e dalla perdita delle proprie famiglie cercheranno una vendetta che nessun sistema di sicurezza sarà in grado di sopportare».

SDA