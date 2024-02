Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant. Keystone

Un'azione di terra israeliana a Rafah farà «saltare i colloqui per lo scambio degli ostaggi». Lo ha detto un alto esponente di Hamas alla tv della fazione islamica Al Aqsa.

«Ciò che Netanyahu e il suo esercito nazista non hanno ottenuto in più di quattro mesi – ha continuato – non verrà realizzato, non importa quanto durerà la guerra».

Opposta la lettura del ministro della difesa israeliano Yoav Gallant. «L'approfondimento delle operazioni a Gaza ci porta più vicini ad un accordo realistico per il ritorno degli ostaggi», ha detto parlando al Direttorato dell'intelligence. «Siamo entrati nel cuore dei più sensibili luoghi di Hamas e – ha aggiunto – stiamo usando la loro intelligence contro di loro».

SDA