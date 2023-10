Combattenti di Hamas nella Striscia di Gaza (foto d'archivio) Mohammed Talatene/dpa

«Siamo pronti a un accordo immediato per rilasciare tutti gli ostaggi in cambio di tutti i prigionieri». Lo ha detto il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.

Le dichiarazioni di Hamas circa uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele «sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi»: lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari.

Commentando frasi attribuite al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, Hagari ha affermato: «Sinwar non è in condizione di divulgare comunicati». Il numero complessivo degli ostaggi è stato nel frattempo aggiornato a 230, uno in più rispetto a ieri.

SDA