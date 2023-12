Hamas è sempre più popolare nei territori occupati (archivio) Keystone

Un sondaggio condotto in Cisgiordania e a Gaza alla fine di novembre indica che dopo il 7 ottobre nei Territori il sostegno generale a Hamas è cresciuto.

Israele, pensano 7 palestinesi su 10, non riuscirà a raggiungere gli obiettivi della guerra, fra cui la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas. Ed una forte opposizione viene espressa riguardo ad un futuro dispiegamento nella Striscia di una forza di sicurezza araba, anche se fosse schierata in sostegno all'Anp.

Il sondaggio è stato condotto a fine novembre durante la tregua dal Palestinian Center for Policy and Suvery Research (Pcpsr) su un campione di 1.231 adulti. Da esso è risultato che il 72% trova «corretta» la decisione di Hamas di lanciare l'attacco del 7 ottobre, e ciò «come reazione agli attacchi israeliani alla Moschea al-Aqsa di Gerusalemme e come sostegno alla richiesta di liberare i prigionieri palestinesi». Tuttavia, nota il centro, la stragrande maggioranza degli intervistati ha detto di non aver visto i video che mostravano le atrocità dei miliziani. Solo il 10% si è detto persuaso che Hamas si sia davvero macchiato di crimini, mentre il 95% non ha dubbi sul fatto che Israele abbia commesso crimini di guerra a Gaza.

Sul futuro assetto di Gaza, il 64% pensa che Hamas avrà ancora un ruolo di primo piano. Circa i loro desideri, il 60% vorrebbe che la fazione continui a gestire la Striscia: la percentuale raggiunge il 75% fra quanti risiedono in Cisgiordania, mentre fra gli abitanti di Gaza è solo del 38%. Yiahya Sinwar, il leader di Hamas, gode di un'approvazione dell'81% in Cisgiordania e del 52% a Gaza. Abu Mazen ha solo il 7% dei consensi in Cisgiordania ed il 17% a Gaza, mentre fra i dirigenti di al-Fatah spicca sempre Marwan Barghuti, malgrado sconti l'ergastolo in Israele: in caso di elezioni presidenziali otterrebbe il 51% dei voti, mentre il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh raggiungerebbe solo il 45 per cento.

SDA