La presenza di Lavrov ha scatenato reazioni indignate. Keystone

Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania hanno deciso di boicottare il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). La decisione segue quella di consentire la partecipazione al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Il 30esimo Consiglio ministeriale dell'Osce si terrà dal 30 novembre al 1° dicembre nella capitale della Macedonia del Nord Skopje.

«Dovremmo concentrare i nostri sforzi comuni su come salvare l'Osce dalla Russia e non inviare messaggi sulla possibilità di un ritorno alle forme di cooperazione esistenti prima del febbraio 2022 allo Stato che ha scatenato la più grande aggressione armata in Europa dalla fine del della Seconda Guerra Mondiale», si legge in una nota del ministero degli Esteri di Kiev.

«I ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania condannano fermamente» la decisione di consentire la partecipazione a Lavrov e «pertanto hanno deciso di non partecipare», fanno sapere da parte loro i Paesi Baltici in una nota congiunta.

«Negli ultimi due anni – puntualizzano – abbiamo assistito a come uno Stato partecipante all'Osce abbia attivamente e brutalmente cercato di annientarne un altro».

«Inoltre, non abbiamo visto altro che il comportamento ostruzionistico della Russia all'interno dell'Osce, prima bloccando qualsiasi presenza e attività dell'Osce in Ucraina, poi bloccando la presidenza dell'Estonia per il 2024 per motivi del tutto inventati e ora bloccando le soluzioni costruttive per mantenere viva e funzionale l'organizzazione», si legge nella presa di posizione.

SDA