Itay e Hadar B. sono diventati degli eroi nella tragedia in Israele. La giovane coppia è stata attaccata dai terroristi di Hamas, ma è riuscita a mettere in salvo i propri figli. I due però non sono riusciti a sopravvivere.

Hai fretta? blue News riassume per te Itay e Hadar B. sono stati uccisi dai terroristi di Hamas durante l'attacco a Israele.

La giovane coppia è riuscita a nascondere i suoi gemelli di dieci mesi, salvando loro la vita.

I due genitori però non sono sopravvissuti. Mostra di più

I combattenti di Hamas hanno ucciso molti civili nel loro attacco al territorio israeliano. I combattenti islamisti radicali hanno ucciso andando di casa in casa, uccidendo inoltre circa 260 partecipanti a un festival musicale.

Ma ora stanno venendo alla luce altre atrocità. Quando i terroristi di Hamas hanno cercato di entrare nella casa di Itay e Hadar B., i due genitori hanno nascosto i loro gemelli di dieci mesi.

12 ore dopo, i due bambini sono stati trovati vivi dai soldati israeliani, secondo quanto hanno raccontato i media del Paese.

Ma le sorti per la coppia non è stata altrettanto clemente: entrambi i 30enni hanno infatti perso la battaglia contro i terroristi e sono stati uccisi. Ora sono celebrati sui social media come tragici eroi.