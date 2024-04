Il capolista dell'estrema destra tedesca (Afd) alle prossime elezioni europee, Maximilian Krah Keystone

La Procura di Dresda ha avviato due indagini preliminari, per sospetti di finanziamenti russi e cinesi, nei confronti del capolista dell'estrema destra tedesca (Afd) alle prossime elezioni europee, Maximilian Krah.

Lo ha riferito un portavoce della stessa Procura della città est della Germania. Krah è già al centro di uno scandalo politico a seguito dell'arresto di uno dei suoi assistenti al Parlamento europeo sospettato di essere un agente cinese.

La Procura Generale di Dresda ha avviato, il 18 aprile 2024, un procedimento preliminare contro il deputato del Parlamento Europeo, dott. Maximilian Krah, sulla base delle recenti notizie pubbliche, in relazione a presunti pagamenti russi per la sua attività di deputato», si afferma in un comunicato della magistratura pubblicato dal sito del quotidiano Bild. Inoltre è stato «avviato un secondo procedimento preliminare (...) in relazione a presunti pagamenti cinesi per la sua attività di deputato».

«Queste indagini preliminari servono al momento solo a verificare se emerga il sospetto iniziale di un comportamento penalmente perseguibile per corruzione di un deputato ai sensi dell'articolo 108e del Codice Penale» tedesco, viene aggiunto.

«Queste indagini preliminari non sono collegate al procedimento della Procura Federale riguardante presunta attività di spionaggio» da parte di Jian Guo, il 43enne tedesco di origine cinese collaboratore di Krah, conclude la Procura avvertendo che «a causa del procedimento in corso, non verranno fornite ulteriori informazioni».

La popolare ma informatissima Bild ricorda che «da settimane circolano voci sull'implicazione di Krah in una rete del Cremlino smantellata in Repubblica Ceca: lì, politici di sei stati dell'Ue avrebbero ricevuto tangenti, presumibilmente per propaganda pro-Russia e anti-Ucraina. Tra questi anche il candidato europeo dell'Afd, Petr Bystron (51 anni, secondo in lista dopo Krah per l'Afd alle elezioni europee). Contro Bystron sono in corso indagini preliminari a Monaco ed esisterebbero registrazioni audio e video a suo carico, anche circa una ricezione del denaro del Cremlino.

