È uno scandalo dai contorni oscuri quello che in queste ore scuote le forze armate russe nel pieno del conflitto in Ucraina, con Mosca impegnata in una sfida cruciale con il campo occidentale. Una Corte della capitale ha confermato l'arresto del vice ministro della Difesa Timur Ivanov, responsabile delle costruzioni e della manutenzione delle strutture militari.

L'accusa di aver ricevuto una tangente appare tutto sommato lieve in un ambiente in cui la corruzione, secondo le denunce delle opposizioni, è diffusa. Normale dunque che qualcuno sollevi dubbi sui reali motivi di una simile iniziativa in un momento tanto delicato, al punto da arrivare a parlare di una accusa di tradimento.

Il sito d'inchieste Vazhnye Istorii ('Storie importanti') afferma di avere saputo da due fonti dei servizi d'intelligence interni Fsb che la versione della corruzione è stata creata «solo per l'opinione pubblica». «Nessuno lo avrebbe arrestato per questo», ha affermato una delle fonti, secondo la quale al Cremlino i veri risvolti della vicenda erano «noti da molto tempo».

Ivanov, insomma, sarebbe sospettato proprio di tradimento, ma le autorità avrebbero preferito non renderlo noto per non rischiare un danno d'immagine dalle conseguenze imprevedibili. L'avvocato del vice ministro, Murad Musayev, ha recisamente smentito e il portavoce del Cremlino ha parlato di pure «speculazioni».

«Ci sono un sacco di voci differenti su questa faccenda, ma ovviamente dobbiamo affidarci alle informazioni delle autorità investigative e alla fine, ovviamente, alla decisione dei giudici», è stato l'invito di Dmitry Peskov.

La Corte del distretto di Basmanny che ha confermato l'arresto per Ivanov e per un imprenditore suo amico, Serghei Borodin, ha disposto che i due rimangano in custodia cautelare almeno fino al 23 giugno. Il vice ministro è stato già trasferito nel carcere di Lefortovo.

Per l'accusa di corruzione Ivanov, che si è presentato in aula indossando la divisa militare e proclamandosi innocente, rischia fino a 15 anni di reclusione. L'avvocato Musayev, preannunciando che presenterà ricorso per chiederne il rilascio, sostiene che non si parla di denaro, bensì di lavori gratuiti realizzati da aziende edili nelle proprietà immobiliari del vice ministro in cambio di favori.

Ivanov, che ha 48 anni e ricopre l'incarico dal 2016, era stato tra l'altro tirato in ballo nel 2022 in un'inchiesta della Fondazione anticorruzione dell'oppositore Alexei Navalny.

Sul fronte del conflitto ucraino si registra intanto una importante novità. Per la prima volta in oltre due anni una delegazione russa e una ucraina hanno avuto un incontro faccia a faccia in Qatar, dove hanno concordato lo scambio di 48 bambini, 29 che torneranno in Ucraina e 19 in Russia.

Ad annunciarlo è stata Maria Llova-Belova, la commissaria russa per i diritti dell'infanzia. Mosca ha sempre respinto le accuse di avere deportato minori ucraini contro il volere dei familiari, un'accusa che è costata alla stessa Llova-Belova e al presidente Vladimir Putin un ordine di arresto della Corte penale internazionale.

Il sito dell'opposizione Meduza ha intanto denunciato che il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa e sostenitore delle politiche di Putin, ha imposto una sospensione di tre anni a un sacerdote che ha tenuto una funzione commemorativa sulla tomba di Alexei Navalny alla fine di marzo, 40 giorni dopo la morte.

Il religioso è Dmitri Safronov, chierico della chiesa dell'Intercessione della Santa Vergine sulla collina di Lyschikova a Mosca. Meduza precisa che nell'ordine del Patriarca non sono spiegate ufficialmente le motivazioni della decisione.

