Pompieri impegnati a spegnere un incendio bschivo nel comune di Nemocon, a nord di Bogotà, in Colombia (foto d'archivio) Keystone

Il governo della Colombia ha ufficializzato il decreto con cui si dichiara lo stato di catastrofe nazionale dovuto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale e la situazione climatica associata al fenomeno di El Niño.

Attraverso il suo account X (ex Twitter), l'Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd) ha accolto la misura come «un passo cruciale per affrontare le sfide poste dall'emergenza» e si è «impegnata a sviluppare un piano d'azione specifico per la gestione della situazione di disastro».

Il decreto stabilisce che «la dichiarazione avrà una durata iniziale di 12 mesi, prorogabile per un ulteriore periodo previa valutazione favorevole dei responsabili dell'Ungrd».

Quest'ultimo organismo ha sottolineato che dopo quasi una settimana di incendi boschivi verificatisi sul territorio nazionale, 368 focolai sono stati spenti, mentre le fiamme sono ora concentrate in solo cinque zone dei dipartimenti di Cundinamarca, Boyacá, Magdalena e Vichada.

Tuttavia, ha assicurato da parte sua il presidente Gustavo Petro, che ha annullato un suo viaggio in Antartide per seguire questa emergenza, all'inizio di febbraio la Colombia dovrebbe essere investita da una nuova ondata di caldo eccezionale che potrebbe portare il pericolo degli incendi fino all'Amazzonia, il 'polmone' dell'America Latina.

SDA