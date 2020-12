In Germania oltre 1'100 morti in 24 ore, picco anche in Gran Bretagna

Il lockdown in Germania potrebbe essere prolungato per altre due o tre settimane. Keystone

In Europa il virus non si ferma, nonostante le strette e le misure per arginare la pandemia. E la Germania segna il suo drammatico record di morti con 1'129 persone che hanno perso la vita in 24 ore: un bilancio mai registrato dall'inizio della pandemia.

Anche sul fronte dei nuovi contagi – 22'459 nuove infezioni – a fronte dei quali il ministro della salute Jens Spahn non ha usato mezzi termini: «I dati dimostrano con quanta brutalità possa colpire il virus. Non vedo come si potrebbe ritornare a un regime pre-lockdown».

«Siamo ancora molto lontani dalla normalità», ha aggiunto, rimandando, per le nuove decisioni sulle misure, al 5 gennaio, quando ci sarà un vertice fra Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Länder. Un incontro molto atteso dai tedeschi, che dal 16 dicembre sono in lockdown duro.

Secondo la «Bild» online il lockdown, il cui termine scade il 10 gennaio, potrebbe essere prolungato per altre due o tre settimane: rimarrebbe tutto chiuso fino al 24 o addirittura fino al 31 gennaio. Sulle scuole c'è grande disaccordo fra le regioni.

Situazione grave anche in Gran Bretagna

Ma la situazione non migliora neanche in Gran Bretagna dove, alla vigilia della fine dell'annus horribilis del Covid, si registra un nuovo allarmante picco: 981 persone decedute e i contagi in volata, con oltre 50'000 nuovi casi, complice forse anche la nuova variante che ormai si sta estendendo a tutto il pianeta.

E mentre l'Europa soffre, anche il resto del mondo è in affanno nella lotta al virus. Il Giappone rischia il collasso degli ospedali mentre l'America Latina, insieme ai Caraibi, ha superato la drammatica soglia del mezzo milione di morti.

Dicembre nero negli Stati Uniti

Mentre gli Stati Uniti vivono un dicembre nero, il peggiore mese dall'inizio della pandemia. I morti solo nel mese ancora in corso sono 70'396 – di cui 3'725 martedì – su 5,9 milioni di nuovi contagi. E il primo caso della cosiddetta variante inglese del Covid è stato rintracciato in Colorado: l'uomo 20enne, che non ha viaggiato in Gran Bretagna, è in isolamento.

Fra le vittime del virus c'è anche Luke Letlow, neo deputato repubblicano della Louisiana: avrebbe dovuto giurare domenica per il suo insediamento, ma è morto a soli 41 anni a causa di complicazioni per il Covid.

Al momento in media negli Stati Unit sono vaccinati 200'000 americani al giorno: a questo ritmo ci vorrebbero anni per una vaccinazione di massa. La velocità attuale non consente neanche di centrare l'obiettivo dell'amministrazione Trump di 20 milioni di americani immunizzati entro la fine dell'anno.