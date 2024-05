Un caldo estremo sta affliggendo alcuni stati dell'India. Keystone

Il caldo estremo che da dieci giorni colpisce il nord dell'India ha causato la morte di almeno nove persone nello Stato del Rajasthan.

Il quotidiano Times of India scrive che le temperature si sono avvicinate ai 49 gradi nelle località di Balotra, Jalore e Jaisalmer: le vittime del caldo sono tutte persone che lavoravano all'aperto.

Secondo i responsabili del Dipartimento Meteorologico Indiano non si prevede alcuna tregua dal caldo nei prossimi cinque giorni: una allerta rossa è lanciata per il Rajasthan, il Punjab, l'Haryana, la città di Chandigar e per Delhi, dove domani saranno aperti i seggi per la penultima tornata delle elezioni politiche generali e dove si prevede una temperatura di 45 gradi.

