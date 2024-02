Prabowo Subianto è in vantaggio in Indonesia Keystone

E' in ampio vantaggio alle elezioni presidenziali in Indonesia il favorito ministro della Difesa Prabowo Subianto, nonostante un passato molto controverso come ex generale accusato di violazioni dei diritti umani sotto la dittatura di Suharto alla fine degli anni '90.

Con circa il 60% dei voti del campione scrutinati nei cosiddetti «conteggi rapidi», che in passato si sono dimostrati affidabili, due sondaggisti indipendenti hanno indicato Subianto con oltre il 55% dei voti, che sarebbe sufficiente per evitare il ballottaggio. I risultati ufficiali sono attesi per il mese prossimo.

Quasi 205 milioni di elettori erano chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, i deputati e rappresentanti locali, nel corso di uno scrutinio che si è aperto a Papua, la provincia più orientale dell'arcipelago.

L'ex generale Prabowo Subianto, attuale ministro della Difesa, è il favorito per succedere a Joko Widodo alla guida della terza democrazia più grande del mondo.

SDA